Орск, Оренбургская область, , 10:34 — REGNUM В Орске Оренбургской области из-за сильной жары пришлось приостановить такой вид ремонта дорог, как укладка верхнего слоя асфальта. Подрядчики продолжают устанавливать новые бордюры, сообщает пресс-служба областного правительства.

По данным гидрометцентра, аномально-жаркая погода в Оренбуржье сохраниться до 23 июля. Отклонение от среднесуточной климатической нормы составит 9 °C и более.

В 2020 году в Орске планируют отремонтировать более десяти километров дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В целом в городе ремонту подвергнут свыше 14 километров автодорог.