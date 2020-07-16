Элиста, , 10:32 — REGNUM 40 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Калмыкии, сообщили в региональном оперативном штабе 16 июля.

Также за минувшие сутки выписаны с выздоровлением 16 пациентов с ранее подтверждённым заражением. 27 пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Статистика по смертности не изменилась.

Всего в Калмыкии с конца марта подтверждено 2315 случаев заражения коронавирусом, 1356 пациентов выписаны, 30 скончались.