Ростов-на-Дону, , 10:30 — REGNUM В летних лагерях Ростовской области в текущем году отдохнут до 250 тыс. детей, сообщил донской губернатор Василий Голубев. По его словам, все места отдыха ежедневно подвергаются контролю в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

«Формы контроля поменялись, он ежедневный и жёсткий, все правила требуем выполнять неукоснительно. В силу имеющихся ограничений мы отказались от приёма отдыхающих из других регионов, все наши лагеря работают только для донских детей», — отметил глава региона.

В настоящее время летней оздоровительной кампанией охвачено более 37 тыс. детей.

Как сообщало ИА REGNUM, летняя оздоровительная кампания в Ростовской области началась 3 июля. Все здравницы прошли проверку и работают с соблюдением всех санитарных норм.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области начался приём детей в летние лагеря