Благовещенск, , 10:28 — REGNUM В Амурской области школы готовят к работе в новом учебном году в условиях пандемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Губернатор региона Василий Орлов поручил главам городов и районов пристальное внимание уделить подготовке учебных заведений к новому учебному году. В школах должны быть обеспечены все меры безопасности для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Помимо этого, к 1 сентября все школы Приамурья должны быть оборудованы пищеблоками для организации горячего питания.

«Сейчас нужно внимательно оценить пищеблоки в учреждениях образования и их готовность к наступлению нового учебного года», — сказала министр образования и науки Амурский области Светлана Яковлева.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области два выпускника из Белогорска и Завитинска сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов.