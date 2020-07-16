Абуджа, , 10:35 — REGNUM Почти 14 миллионов детей во всем мире не были привиты против предотвратимых заболеваний в прошлом году. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на совместный доклад двух учреждений ООН: Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Более половины из всех непривитых детей находятся в Африке, и те, кто живет в странах, охваченных конфликтом, страдают больше всего, заявила Робин Нэнди, руководитель отдела иммунизации ЮНИСЕФ.

«У некоторых из них не сделаны прививки от таких заболеваний как полиомиелит, корь, менингит, дифтерия, столбняк и коклюш. Большую обеспокоенность у нас вызывают дети, которые не были привиты от кори при рождении», — сказала Нэнди.

Дети, живущие в отдаленных сельских районах и городских трущобах, также считаются наиболее уязвимыми, добавила она.

Нигерия, Демократическая Республика Республика Конго, Эфиопия, Чад, Центральноафриканская Республика и Южный Судан являются странами с большим числом детей, которые не были вакцинированы.

В докладе также предупреждается, что число детей, которые могут пропустить вакцинацию в этом году, может удвоиться в результате нарушения работы служб иммунизации из-за пандемии коронавируса. Напомним, что в марте 2020 года ВОЗ посоветовала странам временно приостановить массовые кампании вакцинации на время реализации мер по предотвращению распространения коронавируса.

В настоящее время в Африке кампании массовой вакцинации возобновились в Анголе, Эфиопии и Буркина-Фасо.