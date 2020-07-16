Киев, , 10:27 — REGNUM Количество выявленных на территории Украины подтвержденных случаев заражения коронавирусом за истекшие 24 часа выросло на 848. Об этом 16 июля сообщает система мониторинга распространения коронавирусной инфекции аппарата украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Также сообщается, что в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 56 455.

Кроме этого, указывается, что за этот же период на Украине от COVID-19 скончались 18 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 1 445.

При этом отмечается, что в настоящее время в стране 28 931 человек вылечился от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что лаборатории в Казахстане провели более 1,7 млн тестов на коронавирус.