Оренбург, , 10:22 — REGNUM В Оренбурге в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги 2020» ремонтируют дорожное полотно Шарлыкского шоссе. После ремонта дорога расширится до 7,3 метра, сообщает городская администрация.

Ремонт ведется на участке протяженностью почти 3,7 км — от развязки до выезда из Оренбурга. Подрядчик заменит дорожное покрытие. Установит бордюры и обустроит технический тротуар. У остановочных павильонов оборудованы заездные карманы, а на перекрестке Шарлыкского шоссе с ул. Тепличной — полосы разгона.

Ширина полосы движения регламентируется ГОСТом и должна составлять 3,5 м. Ширина проезжей двухполосной дороги на Шарлыкском шоссе после ремонта составляет 7,30 м.

Добавим, осенью 2019 года минстрой региона сообщал о планируемой в 2020 году реконструкция Шарлыкского шоссе, которая позволит расширить выезд на трассы Оренбург — Уфа и Оренбург — Казань с двух до четырех полос.