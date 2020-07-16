Махачкала, , 10:36 — REGNUM Бывший следователь по особо важным делам Буйнакского межрайонного следственного отдела управления СК РФ по Дагестану Шамиль Исаев признан виновным во взяточничестве. Он приговорен к реальному сроку лишения свободы, а также должен будет выплатить штраф, сообщили ИА REGNUM 16 июля в пресс-службе Унцукульского районного суда республики.

Установлено, что в апреле 2018 года Исаев получил через посредника взятку в размере 40 тыс. рублей. За это он вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по материалу, находящемуся у него в производстве.

Примерно в тот же период Исаев также через посредника вымогал 200 тыс. рублей от инспектора ГИБДД отдела полиции Унцукульского района за принятие решения по материалу процессуальной проверки.

Унцукульский районный суд признал Исаева виновным в получении взятки в значительном размере и покушении на получение взятки в крупном размере. Он приговорен к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 700 тыс. рублей. Решение может быть обжаловано в Верховном суде Дагестана.

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