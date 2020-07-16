Самара, , 10:23 — REGNUM Уникальную методику для улучшения качества операций внедряют врачи в Самаре. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, в настоящее время рентгенхирурги Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П.Полякова осваивают новую методику по улучшению диагностики и качеству лечения граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Врачи проходят обучение на уникальном единственном в Самарской области аппарате. А в Приволжском федеральном округе насчитывается всего пять таких аппаратов.

По словам главного врача Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова Владимира Горячева, новый ангиограф и компьютерный томограф поступили в медицинское учреждение в рамках национального проекта «Здравоохранение». Такого оборудования в диспансере раньше не было, поэтому пациенты направлялись на КТ в другие медицинские организации.

Отмечается, что с помощью нового оборудования хирургу прямо во время операции могут принимать решение по лечению пациенту. Каждый день врачи кардиологического диспансера делают до 20 операций по стентированию. А всего за год в диспансере лечатся около 20 тысяч пациентов как из Самарской области, так и из других субъектов РФ и из-за рубежа.

По словам заведующего отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения кардиологического диспансера Темура Кислухина, стент будет ставиться только по показаниям и, именно в тот сосуд, в который он должен быть поставлен. И эта методика является единственной, которая помогает определить точность стентирования. С помощью нее можно увидеть, плотно ли стент прилегает к стенке сосуда.

Отмечается, что методика появилась всего несколько лет назад. В настоящее время ведущие центры России активно осваивают аппараты для снижения риска развития осложнений.

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