Джакарта, , 10:20 — REGNUM Мухаммадия, старейшая мусульманская организация в Индонезии, приветствовала решение Турции об обращении собора Святой Софии в мечеть, сообщает Sindonews.

Вахид Ридван, секретарь центрального совета Мухаммадии, заявил, что открытие собора Святой Софии в качестве мечети является полным правом правительства и народа Турции.

«Изменение статуса осуществляется в рамках правового и бюрократического процесса демократического государства, поэтому его не нужно оспаривать на международном уровне», — отметил Вахид Ридван.

«Давление не изменит отношение правительства и народа Турции. Запад должен понять, что их взгляд на ислам очень узок», — добавил он.

Напомним, решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о превращении древнего здания собора Святой Софии в мечеть вызвало критику со стороны христианской и западной общин.

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