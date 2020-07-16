Вашингтон, , 10:20 — REGNUM Версия ассиметричной (в таких играх несколько игроков противостоят одному) многопользовательской игры Dead by Daylight для игрового потокового сервиса Google Stadia получит функции, эксклюзивные для этой платформы. Об этом 15 июля сообщил портал Comicbook.

Первая называется Crowd Choice. Она позволит пользователям, смотрящим стрим на YouTube, голосовать за того персонажа, за которого должен, по их мнению, играть геймер. А функция Crowd Play позволит им входить в игру в любой момент.

Ожидается, что эти функции появятся в Dead by Daylight в сентябре 2020 года, когда игра выйдет на Stadia. Разработчики выпустили новый трейлер с анонсом релиза.

В июне ИА REGNUM сообщило, что в Dead by Daylight появились персонажи из популярной хоррор-франшизы Silent Hill. Геймеры получили возможность управлять Шерил Мейсон и убийцей Палачом (Пирамидоголовым).

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