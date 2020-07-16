Санкт-Петербург, , 10:20 — REGNUM В Петербурге за сутки проверили на коронавирус 14 тыс. 581 человека. Об этом 16 июля сообщает оперативный штаб. Это примерно на тысячу меньше показателя днем ранее и почти на 10 тысяч — максимального суточного показателя Петербурга.

Под медицинским наблюдением находятся 1 тыс. 879 человек, из них 325 — в обсерваторе, 1 тыс. 110 — на самоизоляции.

В справочную службу по теме коронавируса позвонили 488 человек, в экстренную — 133. При этом в скорую помощь пришлось перенаправить 62 обращения, в полицию — 8.