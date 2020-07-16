Нур-Султан, , 10:12 — REGNUM Лаборатории Казахстана провели более 1,7 млн тестов на коронавирус. Об этом 16 июля заявил председатель комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг минздрава республики Тимур Султангазиев на брифинге.

По его словам, Казахстан купил 696 тыс. китайских тестов на сумму 3 млрд тенге ($7,2 млн), остальные тесты — производства других государств. Большинство проверок — 57% проведено в Национальном центре экспертизы.

Султангазиев добавил, что лаборатории центра планируют использовать казахстанские тесты. Планируются также закупить тест-системы на 1,2 млн исследований различных производителей.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 июля в Казахстане выявили 65 188 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 39 066 человек, скончались 375 пациентов.

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