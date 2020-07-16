Сеул, , 10:13 — REGNUM Южнокорейский автопроизводитель Kia начнет продажи модели Telluride в спецверсии Nightfall Edition уже этим летом. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Спецверсию можно будет приобрести в комплектациях: EX AWD (Premium), SX AWD и SX (Prestige).

Nightfall Edition отличается наличием большого количества чёрных акцентов. Они используются на решётке радиатора, эмблемах, нижних дверных молдингах и других элементах кузова авто. Также спецверсия оснащена 20-дюймовыми колёсными дисками, окрашенными в чёрный цвет.

Версия Nightfall Edition комплектуется 3,8-литровым мотором V6 мощностью 291 л. с. (355 Нм). Двигатель агрегатируется с 8-ступенчатым «автоматом» и системой полного привода.

Сколько будет стоить Kia Telluride Nightfall Edition пока не раскрывается.

Напомним, по итогам первых шести месяцев текущего года самой продаваемой машиной Kia в России стала модель Rio. За отчётный месяц российским дилерам удалось продать 36 164 экземпляра данного авто.

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