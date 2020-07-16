Бангкок, , 10:24 — REGNUM Заместитель главы правительства Таиланда, а также министры энергетики, финансов, высшего образования, науки, исследований и инноваций, и заместитель генерального секретаря администрации главы кабинета страны подали в отставку. Об этом 16 июля рассказали на пресс-конференции сами подавшие в отставку чиновники.

«В связи с тем, что наступило время для перестановок в правительстве, и исходя из желания облегчить главе правительства связанное с этим бремя, мы объявляем о своей отставке», — заявил министр финансов Уттама Саванаяана.

Также он сообщил, что они уже подали премьер-министру соответствующие прошения и подчеркнул, что это их решение, намекнув, что состояние здоровья заместителя главы правительства Таиланда Сомкита Чатусипитака тоже сыграло в этом свою роль.

При этом министр энергетики страны Сонтират Сонтичиравонг отметил, что подавшие в отставку чиновники не собираются создавать собственную политическую партию и хотели бы на некоторое время прервать свою общественную деятельность.

Кроме этого, прошения об отставке подали министр высшего образования, науки, исследований и инноваций Сувит Мэсинси и заместитель генерального секретаря администрации главы правительства королевства Кобсак Поотракул.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 июля министры финансов, энергетики, высшего образования, науки, исследований и инноваций и заместитель генерального секретаря администрации главы правительства Таиланда рассказали о своем выходе из рядов правящей в стране партии «Народная государственная сила» («Пхаланг прачарат»).