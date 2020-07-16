Красногорск, , 10:08 — REGNUM За минувшие сутки в Московской области 359 человек завершили лечение от коронавирусной инфекции, сообщили 16 июля в подмосковном оперативном штабе.

«Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию», — говорится в информации.

С начала распространения вируса в Подмосковье выздоровели 42 372 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Москвы с 16 июля могут бесплатно пройти тестирование на коронавирус.

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