Воронеж, , 10:04 — REGNUM Ещё один пациент с COVID-19 скончался в Воронежской области за минувшие сутки, данные 16 июля опубликовал региональный оперативный штаб.

Отметим, что это первый летальный исход в регионе среди пациентов с коронавирусом с 12 июля. Всего число скончавшихся пациентов с положительными тестами на инфекцию в Воронежской области достигло 84 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на 16 июля в Воронежской области подтверждено 9743 случая заражения коронавирусом, 8688 человек выписаны с выздоровлением.