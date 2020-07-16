Пермь, , 10:03 — REGNUM В Пермском крае за сутки, на утро 16 июля, скончались четверо пациентов, лечившихся от коронавирусной инфекции, сообщает краевой минздрав.

По данным ведомства, два пациента умерли от COVID-19. Причиной смерти еще двух человек названы сопутствующие заболевания. Таким образом, в Прикамье скончались 176 человек, зараженных коронавирусом: 104 — от COVID-19, еще 72 — от сопутствующих заболеваний.

Напомним, по состоянию на 15 июля в регионе выявлено 4618 случаев заражения коронавирусом.

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