Лос-Анджелес, США, , 10:01 — REGNUM По мнению экспертов, для того, чтобы принести прибыль своим создателям, фильму «Довод» Кристофера Нолана необходимо собрать в прокате не менее $800 млн. Об этом 15 июля сообщил портал IndieWire.

По имеющейся информации, с учетом маркетинга проект «Довода» обошёлся Warner Bros. в $400 млн. Это означает: для того, чтобы вернуть инвестиции кинокомпании, сумма сборов должна быть в два раза больше.

При этом, как ранее сообщали инсайдеры, Нолан настаивает на скорейшем выходе фильма на большие экраны, а Warner Bros. желает дождаться более подходящего момента и хочет перенести мировую премьеру фильма на более поздний срок.

Напомним, премьера «Довода» запланирована на 12 августа 2020 года. При этом многие эксперты считают, что из-за очередных карантинных мер в Калифорнии руководство Warner Bros. скорее всего, вновь перенесёт дату релиза картины.

Читайте ранее в этом сюжете: Появилась информация о хронометраже фильма «Довод» Кристофера Нолана