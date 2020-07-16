Москва, , 10:01 — REGNUM Жители Москвы с 16 июля могут бесплатно пройти тестирование на коронавирусную инфекцию, сообщила журналистам вице-мэр Анастасия Ракова.

Для тестирования нужен московский полис ОМС и предварительная запись.

«Развернули большое число пунктов — 162 взрослых и 45 — детских, чтобы обеспечить доступность для горожан, предусмотрели различные способы предварительной записи», — сказала Ракова.

Жители столицы, имеющие московский полис ОМС, но не прикреплённые к поликлинике, могут позвонить в пункт сдачи анализа в округе проживания.

Пункты сдачи ПЦР-теста работаю по будням с 13:00 до 17:00, в выходные с 9:00 до 13:00. Тесты для детей проводятся с 13:00 до 18:30 по будням, с 9:00 до 14:30 в выходные дни.

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