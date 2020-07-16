Тбилиси, , 10:05 — REGNUM Сотрудники министерства здравоохранения Грузии провели среди жителей страны опрос, в котором выяснили, что они знают о коронавирусе SARS-CoV-2 и как относятся к карантинным мерам. Результаты исследования 15 июля были размещены на сайте миссии Евросоюза в Грузии.

Сообщается, что среди опрошенных более 90% знают о симптомах COVID-19 и мерах профилактики. В то же время 55% респондентов заявили, что считают вероятность заразиться коронавирусом низкой. Отмечается, что в сельской местности жители менее осведомлены о коронавирусе и не так серьезно к нему относятся, как в городах.

На вопрос об оценке действий правительства по борьбе с распространением коронавируса, от 76 до 84% назвали их своевременными и адекватными.

Опрос проводился силами ЮНИСЕФ и грузинского офиса европейского регионального бюро ВОЗ при поддержке министерства здравоохранения Грузии. Жителей опрашивали по телефону с 21 марта по 15 мая. Опрос проходил в три этапа, каждый — в течение недели. Погрешность оценена в пределах 3,1%.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии за сутки выявили три случая заражения коронавирусом