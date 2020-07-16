Петропавловск-Камчатский, , 11:07 — REGNUM В Авачинской бухте на Камчатке началась установка рейдового оборудования, необходимого для проведения парада надводных и подводных кораблей в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) России 26 июля. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В торжественном параде будут принимать участие надводные корабли Войск и сил на Северо-востоке России и подводные лодки Подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ).

К установке комплектов рейдового оборудования в акватории бухты приступили плавкран СПК-150, гидрографические суда и буксиры. Предварительный осмотр точек размещения проводят водолазные специалисты. Каждый из комплектов рейдового оборудования предварительно был собран с учетом предполагаемой глубины в месте постановки.

Всего в Авачинской бухте планируется установить более десяти комплектов рейдового оборудования, которые обеспечат швартовку кораблей в две парадные линии. Отмечается, что в ближайшее время «все рейдовые комплекты будут готовы к приёму кораблей».

Как сообщало ИА REGNUM, основная часть Тихоокеанского флота России будет участвовать в День ВМФ 26 июля в параде кораблей ТОФ в бухте Золотой Рог во Владивостоке. Традиционный военно-спортивный праздник с демонстрацией боевых возможностей флота и театрализованное представление в этом году во Владивостоке не планируются в связи с карантинными мерами, введёнными из-за коронавируса.

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