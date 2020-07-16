Петрозаводск, , 10:07 — REGNUM В Республике Карелия за сутки выявили 47 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, вместе с тем в регионе выздоровел 61 человек. Об этом 16 июля сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

С начала пандемии в регионе заболели 1852 человека. Среди новых случаев 26 зарегистрированы в Петрозаводске. По четыре в Суоярвском районе: три в самом Суоярви и один в поселке Леппясюрья, — в Пудожском районе в деревне Усть-Река и в Лоухском районе: три в поселке Лоухи и один в поселке Пяозерский.

По два случая также зафиксировано в Прионежском районе в поселке Кварцитный и населенном пункте станция Шуйская, в Муезерском районе в поселке Муезерский и селе Реболы, в Костомукшском городском округе в деревне Вокнаволок. Еще по одному случаю в Сортавальском районе в поселке Вуорио, в Медвежьегорске и в Кондопоге.

Также идет рост числа выздоровевших — 1108 человек выписаны с начала пандемии. Всего проведено 96 443 исследования, в том числе 1507 за сутки. 943 человека находятся на карантине, за сутки число граждан на карантине увеличилось на 14 человек, еще 11 человек находятся в местах обсервации.

Кроме того, с 1 апреля 895 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией, за последние сутки таких пациентов стало на девять больше. 64 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

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