Пермь, , 09:55 — REGNUM Пермь 17 июля посетит замминистра культуры РФ Максим Ксендзов, сообщают СМИ.

Планируется, что замглавы Минкульта посетит архитектурно-этнографический музей «Хохловка» и территорию «Завода Шпагина», которая находится в процессе реновации. Максиму Ксендзову представят новые проекты и перспективы их развития в сфере кинопроизводства. Состоится знакомство с проектами краевой филармонии, которые связаны с поддержкой одарённых детей и развитием сети виртуальных кинозалов.

Заместитель министра культуры РФ примет участие в расширенном рабочем совещании «Развитие кинематографии в Пермском крае», где обсудят вопросы развития документального кино и сети социальных кинозалов.

Напомним, Максим Ксендзов курирует департаменты кинематографии, а также информационного и цифрового развития (за исключением отдела библиотек).