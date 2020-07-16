Москва, , 09:56 — REGNUM В данный момент число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 24 млн. Об этом 16 июля сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.

«По состоянию на 15.07.2020 проведено 24 053 516 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса», — говорится в бюллетене и добавляется, что за сутки было проведено 298 таких анализов.

Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 273 267 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова рассказала, что московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции почти 169 тысяч человек.