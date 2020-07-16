Москва, 16 июля 2020, 09:56 — REGNUM В данный момент число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 24 млн. Об этом 16 июля сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.
«По состоянию
Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 273 267 человек.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова рассказала, что московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции почти 169 тысяч человек.