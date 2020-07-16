Горно-Алтайск, , 09:53 — REGNUM Жителей Горного Алтая предупредили о наступлении аномально жаркой погоды. Как сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МЧС по региону, с 17 по 21 июня на большей части территории республики столбик термометра поднимется выше +30 °С.

Ночная температура не будет опускаться ниже 15 градусов тепла.

«При таких погодных условиях увеличивается риск возникновения очагов природных пожаров, а также происшествий на водных объектах», — отметили в управлении.

Спасатели в связи с этим призвали жителей соблюдать осторожность при обращении с огнём. Так, рекомендовано не разводить костры и не сжигать мусор.

Напомним, в соседней Туве тем временем из-за продолжительных дождей начались паводки. Как сообщало ИА REGNUM, в ряде сёл подтоплены дома и дворы, также размыты дороги и мосты.

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