Кигали, , 09:55 — REGNUM В отдельных районах на юго-западе Руанды с 15 июля восстановили карантинный режим после увеличения числа случаев заражения коронавирусом. Об этом передает ВВС Great Lakes со ссылкой на постановление министерства здравоохранения Руанды.

Ограничения на передвижение на срок две недели были введены в районах Ньямашеке и Ньямагабе, в том числе в лагере беженцев, где проживают тысячи граждан ДР Конго. В соответствии с заявлением, эта мера, за реализацией которой будут следить силы безопасности, была принята «после оценки пандемии в этих районах».

Напомним, что на прошлой неделе правительство Руанды продлило двухнедельный карантин в некоторых районах столицы страны, Кигали, где также отмечался рост числа случаев заражения вирусом. Передвижение было разрешено только тем, кто направлялся на работу, обращался за медицинской помощью и собирался закупить продукты питания.

За последние 10 дней в Руанде зарегистрировали 324 случая заражения коронавирусом и один случай с летальным исходом. В общей сложности в Руанды выявили 1416 случаев заражения коронавирусом.