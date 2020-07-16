Санкт-Петербург, , 10:03 — REGNUM Мощи святого праведного воина Феодора Ушакова 21 июля, в преддверии Главного военно-морского парада, доставят в Кронштадт из Мордовии. Об этом сообщает 16 июля пресс-служба Западного военного округа.

Ковчег с мощами, находящийся в Санаксарском мужском монастыре, погрузят на борт Ил-76 и спецрейсом доставят на аэродром «Пушкин» под Санкт-Петербургом. Оттуда святыню перевезут в Кронштадт, и в том же день катер с мощами обойдёт корабли-участники Главного военно-морского парада на Кронштадтском рейде.

«На борту катера будет совершен молебен. Построенные на бортах кораблей верующие члены их экипажей смогут наблюдать проход катера с ковчегом», — рассказали ТАСС в пресс-службе.

До парада ковчег будет находиться в Никольском Морском соборе в Кронштадте.

Напомним, русский адмирал Фёдор Ушаков был причислен к лику святых Русской православной церковью в 2001 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге и Кронштадте пройдёт главный военно-морской парад.

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