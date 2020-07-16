Москва, , 09:47 — REGNUM На сегодняшний день очень сложно посчитать объёмы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, что затрудняет возможность взыскать с нарушителя штрафы за превышение лимитов таких выбросов. Об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

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«Методики расчёта вреда атмосферному воздуху у нас до сих пор нет. Есть по сбросам на почву и в воду», — пояснила в интервью « Известиям » руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Радионова добавила, что разработкой методики расчета вреда атмосферному воздуху занимается Минприроды РФ. С её появлением будет легче доказать факт нарушения в суде, уверена глава Росприроднадзора.

«Ведь каждое наше предписание обжалуется. Мы всегда готовы к суду. Это законное право любого предприятия, привлекаемого лица — юридического, физического, индивидуального предпринимателя, — подчеркнула Радионова. — Сейчас мы можем наказать за превышение лимитов выбросов, но их объем посчитать очень сложно».

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«Мы очень ждём, что методика появится в этом году, она нужна всей стране», — добавила руководитель службы.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2019 года тогдашний председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании федеральной государственной информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха. Планируется, что она заработает в ряде городов уже в 2020 году. Так, прежде всего система будет внедряться в городах, где проблема загрязнения атмосферного воздуха стоит особо остро, — это Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.