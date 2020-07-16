Анкара, , 09:53 — REGNUM Неудавшаяся попытка военного в Турции в ночь с 15 на 16 июля 2016 года была также попыткой «оккупировать страну». Об этом 16 июля заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении к народу в связи с четвертой годовщиной тех событий.

«Это была попытка вторгнуться в нашу страну с помощью террористов и предателей внутри нашей армии», — сказал Эрдоган.

Также глава государства отметил, что, несмотря на это, Турция показала, что не является одной из стран региона, в которых удалось провести дестабилизацию обстановку с целью последующей оккупации.

«Турецкий народ разрушил планы тех, кто хотел растоптать его волю», — подчеркнул он.

Кроме этого, Эрдоган также назвал изменение статуса собора Святой Софии в Стамбуле с музея на мечеть «проявлением воли» турецкого народа и его продолжающимися победами.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 15 июля американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что пока остаётся секретом будут ли вводить Соединённые Штаты санкции в отношении Турции из-за ситуации с собором Святой Софии.