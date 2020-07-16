Париж, , 09:50 — REGNUM Большая часть владельцев электрических или гибридных автомобилей предпочитают заправлять свои автомобили от бытовой розетки. Об этом сообщает издание Journal Auto.

В исследовании, которое проводила французская компания Enedis, приняли участие 802 владельца электрических или гибридных автомобилей.

Так, выяснилось, что 70% респондентов никогда не пользовались общественными зарядными станциями, а две трети тех, кто их использует, заряжают электрокары на автостоянках супермаркетов.

Среди тех владельцев электрокаров, которые живут в частных домах, почти все (90%) предпочитают заряжать автомобиль дома. Среди проживающих в квартирах только 47% респондентов заправляют электрокары в основном дома, а 33% пользуются общественными терминалами.

Только 10% опрошенных хотя бы раз в неделю заправляют авто на рабочем месте.

Напомним, в мае 2020 года в России было продано на 19% электрокаров с пробегом больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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