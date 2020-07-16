Тамбов, , 09:46 — REGNUM 40 случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Тамбовской области, сообщили 16 июля в региональном оперативном штабе.

«40 новых случаев сегодня. Из них: 12 мужчин, 26 женщин, 2 детей (девочка 13 лет, мальчики 4 лет). Возраст взрослых от 27 до 81 года. Прибывших из других регионов нет, 40 контактных с заболевшими», — уточнили в оперативном штабе.

За период пандемии в Тамбовской области подтверждён 5401 случай заражения коронавирусом, 4284 человек выздоровели, 30 скончались. В больницах региона с пневмонией на 16 июля остаются 210 пациентов.