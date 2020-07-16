Ставрополь, , 10:41 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела против адвоката со Ставрополья, которая ранее была объявлена в розыск по обвинению в покушении на мошенничество. Материалы переданы в суд для рассмотрения, сообщили ИА REGNUM 16 июля в пресс-службе следственного управления СК РФ по краю.

По данным следствия, с мая по август 2017 года адвокат и двое ее соучастников пытались похитить у директора одного из образовательных учреждений Ставрополя 1,3 млн рублей. Денежные средства они вымогали под предлогом дальнейшей передачи сотрудникам правоохранительных органов в качестве взятки.

При получении денег один из соучастников обвиняемой был задержан правоохранителями. Адвокату удалось скрыться, после чего она была объявлена в федеральный розыск. Позже ее местонахождение было установлено — все это время она пряталась у родственников. Соучастники адвоката уже осуждены.

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