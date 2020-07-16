Тюмень, , 09:42 — REGNUM В Тюмени от теплового удара в последние дни пострадали восемь человек, из них трое детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Их жизни после обращения к медикам ничего не угрожает. Тепловой и солнечный удары нарушают жизнедеятельность организма и сопровождаются сонливостью, головной болью, общей слабостью, головокружением, и потерей сознания в тяжёлых случаях, отмечается в сообщении департамента.

Тюменские врачи просят земляков, особенно страдающих избыточным весом, страдающих сосудистыми и эндокринными заболеваниями стараться не выходить из дома в жару, особенно в период наибольшей активности солнца — с 11:00 до 16:00.

Отмечается, что при температуре воздуха выше +37°С тепловой удар можно получить даже в тени.

Напомним, аномальный зной без ветра в Тюменской области прогнозируется до 20 июля