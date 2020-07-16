Горно-Алтайск, , 09:42 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 44 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, наибольший вклад в прирост вносят три района, а также столица республики Горно-Алтайск.

«Коронавирус подтвердился у 13 жителей Кош-Агачского района, в том числе у трёх детей; у 12 жителей Усть-Канского района, включая трёх детей; у 10 жителей Шебалинского района, в том числе у двух детей; у пяти жителей города Горно-Алтайска», — отметили в штабе.

30 человек входили в контактный круг с ранее выявленными носителями. В 13 случаях пациентов обследовали после появления симптомов заболевания.

Таким образом, к настоящему времени в республике выявлено 1198 случаев заражения. К настоящему времени выписаны из больниц с выздоровлением 677 человек, в том числе 29 за последние сутки.

Читайте также:

В Горном Алтае усилят контроль за соблюдением масочного режима

Ростуризм открыл программу туристических поездок на Алтай