Дамаск, , 09:41 — REGNUM При взрыве бомбы в Сирии ранены трое военных из Ингушетии. Они находятся в служебной командировке в составе батальона военной полиции. Самодельная бомба взорвалась, когда военные патрулировали территории в городе Идлибе.

В результате взрыва повреждены российской бронетранспортер и бронеавтомобиль с турецкими военными. Получили ранения военнослужащие, находящиеся в обеих машинах. Раненые госпитализированы, травмы, полученные ими, не представляют серьезной угрозы здоровью, сообщили в военной комендатуре Чечни.

«Непосредственной угрозы жизням раненых нет», — приводит слова одного из сотрудников военкомата «Кавказский узел».

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