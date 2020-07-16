Пекин, , 09:41 — REGNUM За истекшие сутки на территории Китая было выявлено три новых случая заражения коронавирусом. Об этом 16 июля сообщается в заявлении госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Также указывается, что в данное число входят один активный случай и два носителя SARS-CoV-2 без симптомов. При этом только один из бессимптомных случаев является локальным, а два других новых случая заражения — ввозными.

Таким образом, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в Китае на данный момент составляет 83 612.

Кроме этого, указывается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 снова не изменилось и по-прежнему составляет 4634, при 78 719 вылечившихся от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных в Индии случаев заражения коронавирусом за истекшие сутки возросло более чем на 32 тысячи и превысило 968 тысяч.