Москва, , 09:34 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду на то, что в столице удастся избежать новой «жесткой вспышки» коронавируса. Об этом градоначальник заявил 16 июля в интервью «Комсомольской правде».

«Я надеюсь, что мы всё-таки избежим какой-то жёсткой вспышки», — сказал Собянин. Вместе с тем риски новой вспышки сохраняются, отметил мэр. Он также оценил распространение коронавируса в России.

По его словам, в странах с большой территорией, таких как Россия или Бразилия, вирус передвигается волнами, охватывая новые регионы. В частности, в Подмосковье вирус распространялся с задержкой на 2−3 недели по сравнению с Москвой, а на Дальнем Востоке — на полтора месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 июля в Москве выявили 231 270 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 167 810, скончались 4234 человека. За минувшие сутки в столице обнаружили 628 новых случаев.