Тбилиси, , 09:38 — REGNUM Единые национальные экзамены в Грузии для заразившейся коронавирусом выпускницы проведут в больнице. Об этом 16 июля сообщила пресс-служба министерства образования страны.

«Указанному абитуриенту будет обеспечена соответствующая экзаменационная среда в том пространстве, где он проходит курс лечения», — говорится в опубликованной заметке ведомства.

Сообщается, что врачи, проверив состояние здоровья абитуриентки, разрешили ей сдавать экзамены. Они будут проводиться в присутствии медиков и представителей Национального центра экзаменов и оценок.

Напомним, ранее в Грузии выяснилось, что у одной из абитуриенток, сдававшей экзамены вместе со всеми, коронавирус. У девушки не было симптомов заболевания, а SARS-CoV-2 был выявлен в ходе обследования контактов ее заразившейся родственницы.

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