Нью-Дели, , 09:29 — REGNUM Общее количество выявленных в Индии случаев заражения коронавирусом за истекшие сутки возросло более чем на 32 тысячи и превысило 968 тысяч. Об этом 16 июля сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 32 695 новых случаев заражения SARS-CoV-2 и потому их общее число теперь стало составлять 968 876.

Кроме этого, сообщается, что за это же время в Индии от COVID-19 скончались 606 пациентов и в результате этого суммарное количество летальных исходов достигло 24 915.

Также отмечается, что в настоящее время в стране 612 815 человек вылечились от COVID-19, 20 783 из которых — за минувшие сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние сутки на территории Аргентины было выявлено 4250 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.