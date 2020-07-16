Москва, , 09:26 — REGNUM Парк поездов «Иволга» Московских центральных диаметров (МЦД) обновится до конца 2020 года, сообщил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.

«180 новых вагонов поездов «Иволга» поставят на МЦД до конца года. В том числе это позволит полностью обновить парк поездов на обоих диаметрах», — цитирует Ликсутова агентство «Москва».

По словам вице-мэра, перевозчик получит 120 вагонов для МЦД-2 и 60 вагонов для МЦД-1. При этом для второго диаметра поставят «Иволги» первой серии, для первого диаметра — второй серии.