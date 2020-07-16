Владикавказ, , 09:21 — REGNUM Властям Северной Осетии придется отказаться от проведения организованной оздоровительной кампании детей. Причиной является непростая ситуация с коронавирусом. Об этом рассказал в ходе брифинга 15 июля министр труда и социального развития региона Борис Хубаев.

«В этом году, скорее всего, во избежание скопления граждан, массовой оздоровительной кампании не будет. Возможно, будут тематические лагеря, но здесь вопрос только в эпидемиологическом благополучии», — цитирует министра портал «15-й регион».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор призвал регионы самостоятельно определять сроки начала и возможности проведения детской летней оздоровительной кампании.