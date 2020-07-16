Буэнос-Айрес, , 09:21 — REGNUM За последние сутки на территории Аргентины было выявлено 4 250 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что является самым большим таким показателем за все время эпидемии. Об этом 16 июля сообщает минздрав страны.

По данным министерства, в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 111 160. При этом ранее число выявленных заразившихся коронавирусной инфекцией в Аргентине за сутки не превышало 3,6 тысячи.

Также сообщается, что за этот же период в Аргентине от COVID-19 умерли 82 пациента и потому суммарное количество летальных исходов стало составлять 2 050.

Кроме этого, указывается, что в настоящее время в стране 47 298 человек вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки в Великобритании от COVID-19 умерли 85 пациентов.