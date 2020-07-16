Самара, , 09:18 — REGNUM Физкультурно-оздоровительный комплекс «Салют» открыли в Самарской области. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба регионального правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, торжественное открытие этого спортивного объекта состоялось 15 июля в г. Похвистнево. В спортивном комплексе оборудовали универсальный спортивный и тренажерный залы, зал для аэробики, есть бассейны для взрослых и детей.

Кроме этого, предусмотрены зоны для игры в настольный теннис. В комплексе будут проходить районные и областные соревнования. Здесь будут тренироваться как спортсмены, а так и любители спорта.

Отмечается, что комплекс построен на средства местного и областного бюджетов в рамках реализации программы «Развитие физкультуры и спорта в Самарской области».

Сообщается, что помимо этого в г. Похвистнево достраивают ледовый каток, который возводится в рамках реализации национального проекта «Демография».

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