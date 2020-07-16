Москва, , 09:14 — REGNUM Несмотря на то, что автодилеры в России получили возможность выдавать номера для автомобилей с 1 января 2020 года, приступить к этому они смогли совсем недавно. Об этом сообщает портал Speedme.

По словам представителя сети «Рольф», задержка была связана с оформлением статуса уполномоченной в этом вопросе организации. Дело в том, что выдавать номера может только ответственный за выдачу номеров сотрудник, который затем направляет информацию в ГИБДД с помощью портала госуслуг. От Госавтоинспекции должен поступить ответ о допуске машины к движению на территории РФ.

Компания «Рольф» начала оформление номеров в Москве и Санкт-Петербурге в начале июля. Такую же возможность теперь получила компания «Автомир».

"Все работает нормально, клиенту в ГИБДД не нужно ехать — он забирает авто из салона с номерами уже, а задержка вызвана процессом получения статуса спецорганизации», — сообщили в дилерском центре.

Данная услуга прибыли дилерам не принесет, поскольку стоимость ее ограничена на территории России. Она составляет до 500 рублей.

Ранее стало известно, что на российском заводе Michelin сменился гендиректор. Новым генеральным директором компании стал Антон Дмитриев.

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