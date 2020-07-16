Минск, , 09:01 — REGNUM Банковский счёт супруги заместителя главы Министерства финансов Андрея Круглова арестован в рамках расследования дела «Белгазпромбанка». Об этом в эфире государственного телеканала «Беларусь 1» заявил заместитель начальника управления департамента финансовых расследований комитета госконтроля Белоруссии Дмитрий Дягилев.

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Он подчеркнул, что этот банковский продукт нигде не афишировался, поскольку он был создан исключительно под одного человека — гражданина России Андрея Круглова. Всего, по его словам, было заключено три договора валютного займа с физлицами—нерезидентами Белоруссии.

«Два — с гражданином Кругловым на общую сумму €8,5 млн, и один — с его женой на сумму €3 млн», — утверждает Дягилев.

По словам замглавы управления, на сегодня в «Белгазпромбанке» размещены только денежные средства супруги Круглова, на которые в рамках расследования дела наложен арест.

«Для установления всех обстоятельств противоправной деятельности через генпрокуратуру Белоруссии в компетентные органы России направлены международные поручения об оказании правовой помощи», — добавил Дягилев.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня бывший глава «Белгазпромбанка» и получивший отказ в регистрации претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико вместе с сыном Эдуардом были задержаны по подозрению в совершении экономических преступлений. Так, по данным телеканала «Беларусь 1», белорусская дочерняя структура Газпрома ОАО «Белгазпромбанк» длительное время занималась «рейдерством» в Белоруссии.