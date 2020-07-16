, 09:00 — REGNUM Синоптики прогнозируют в Москве до 18 градусов тепла. Об этом 16 июля сообщает центр «Фобос».

В прогнозе сообщается, что «синоптическая ситуация обусловится тыловой частью циклона, генерирующего массивы кучево-дождевых облаков, что существенно ограничит приток солнечного тепла».

Согласно информации, день может стать самым холодным в июле 2020 года, а температурный фон окажется на семь градусов ниже многолетней нормы.

Синоптики ожидают в столице облачную погоду, временами с дождём. Температура в Москве не поднимется выше 18 градусов, в Подмосковье — 20 градусов. Скорость ветра будет достигать 10 м/с.