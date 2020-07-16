Париж, , 08:57 — REGNUM Ассоциация по охране окружающей среды встревожена и призывает президента Франции Эммануэля Макрона отказаться от идеи идентичной реконструкции собора Нотр-Дам в Париже, сообщает Le Figaro.

Опасения вызывает свинцовая кровля, которая после пожара в соборе стала причиной отравления жителей города. Свинец рекомендуют заменить на медь, которая менее опасна в случае пожара.

В открытом письме президенту Эммануэлю Макрону ассоциация семей, ставших жертвами отравления свинцом, также выразила «очень глубокую обеспокоенность» и призвала главу государства отказаться от использования свинца в реконструкции Нотр-Дама по соображениям общественного здоровья и безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции заявил, что собор Нотр-Дам и его шпиль должны быть восстановлены до тех же размеров.

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