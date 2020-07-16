Курган, , 08:56 — REGNUM В Кургане 17 июля пятый и шестой микрорайоны Заозёрного останутся в жару без воды. Об этом сообщает пресс-служба компании «Водный союз».

Причина отключения — авария на водопроводе и врезка в сеть централизованного водоснабжения новостройки.

Отключение водоснабжения порядка 20 жилых домов, магазина, двух детских садов произойдёт 17 июля с 9:00 до 24:00 по местному времени. Курганцев просят сделать необходимый запас воды.

Отметим, что в Курганской области до конца недели продлится аномально жара с температурами воздуха до + 36 градусов по Цельсию.