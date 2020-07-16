Тбилиси, , 08:56 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили три случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Официальные данные опубликовали 16 июля на сайте Stopcov.ge.

Всего в стране зафиксировано 1006 человек, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Вместе с тем 23 человека, болевшие COVID-19, были выписаны в течение суток из медучреждений. Теперь их 883, или 87% от общего числа выявленных случаев заражения.

За время пандемии от COVID-19 в Грузии умерли 15 пациентов. В карантине размещены 5640 человек, в стационаре — 244.

Стоит отметить, что в Грузии на фоне низких темпов распространения коронавируса сняли большинство карантинных ограничений, но власти требуют от населения и предприятий соблюдения мер по профилактике эпидемии коронавируса. За нарушение режима ношения масок в стране введены штрафы.

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